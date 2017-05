La CNMV pide a ACS explicaciones sobre la retribución a los directivos

Solicita información sobre el plan de pensiones de Florentino Pérez

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha pedido explicaciones a ACS en relación a las remuneraciones que reciben los consejeros del grupo, incluidas las del presidente Florentino Pérez. Se trata de la primera ocasión en que el supervisor requiere información adicional a la constructora sobre estos asuntos (la información pública parte del año 2011).

En una carta remitida a ACS el pasado 29 de marzo, la CNMV solicita que identifique a los consejeros ejecutivos beneficiarios de los dos tipos de sistemas de ahorro a largo plazo que tiene en vigor y reclama que explique sus características principales, tales como "los beneficios económicos a que dan derecho, las condiciones para que se produzca su consolidación o titularidad incondicional, desde cuándo y por qué cuantías se inicia la corriente de pago", entre otras.

En su respuesta, fechada el 6 de abril y firmada por el secretario general del consejo y consejero José Luis del Valle, ACS señala que los dos ejecutivos beneficiarios de planes de aportación definida son Florentino Pérez y el propio Del Valle, al tiempo que Antonio García Ferrer, consejero delegado de Dragados, es el titular del plan de pensiones complementario de la Seguridad Social, al que se refiere el grupo en su último informe anual de remuneraciones. Los dos primeros cuentan con sistemas de ahorro a largo plazo, que están formalizados a través de contratos de seguro de ahorro colectivo en relación con prestaciones en forma de capital desde el año 2004.

En este sentido, debido a que forman parte de la remuneración anual de los consejeros ejecutivos, se consolidan a medida que las cantidades son aportadas a la compañía de seguros en la que está externalizado el plan de pensiones. Hasta 2016, el fondo del también presidente del Real Madrid había recibido aportaciones por 30,13 millones de euros, aunque debido a los rendimientos financieros la suma alcanzaba los 39,67 millones. Mientras, en el caso de Del Valle, su plan acumula 7,24 millones aportados y 8,88 millones de euros en total.

Las cantidades anuales que se ingresan en estos fondos son constantes una vez que los consejeros cumplen los 65 años (edad de jubilación). Pérez lo hizo en 2012 y Del Valle hace dos ejercicios. En ambos casos, según informa ACS a la CNMV, una vez se jubile, el consejero cobra todo el fondo aportado de una sola vez.

A requerimiento del organismo supervisor, ACS también aclara que no hay ningún pacto de no competencia para los consejeros ejecutivos puesto que "no hay otra retribución que compense económicamente la no competencia (no hay retribución distinta a la pensión en caso de jubilación).

Obligados a jubilarse si el grupo lo pide

En su respuesta a la CNMV, ACS explica que Florentino Pérez, a partir de los 70 años, y José Luis del Valle, a partir de los 65 años (en ambos casos ya cumplidos), tienen la obligación de jubilarse en el caso de que así se lo pidan los accionistas. Si no lo hicieran, las aportaciones a sus planes de pensiones cesarían y se reduciría el fondo a razón un 25% anual.

