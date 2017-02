La compraventa de viviendas se disparó un 13,6% en 2016 por el mercado de segunda mano

Es sencillo, efecto embudo, todos los pisos que no se han podido comprar estos ultimos 7 años por la crisis, miles de jovenes independizados con sus novia y demas, estan saliendo a comprar ahora y por tanto subiran fuertemente durante unos años.



luego se estabilizaran y si españa ha aprendido, no construiran pisos como unos locos, sino a favor de la demanda.



puede que a mucho les duela no se porque, pero irremediablemente el precio de la vivienda subira... lo lleva haciendo desde 2013