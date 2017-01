El 'ladrillo' inicia el año con fuerza: se superarán los 10.000 millones

El precio de la vivienda subirá un 5% de media, más en Madrid y Barcelona

El 2017 será un buen año para el sector inmobiliario, según las previsiones de la consultora CBRE, que asegura que durante este ejercicio pueden cerrarse operaciones por encima de los 10.000 millones de euros, en línea con los 13.891 millones de euros que se han alcanzado en 2016, cifra que incluye la fusión de Merlin y Metrovacesa.

La firma vaticina un año activo en el mercado de inversión. "No tenemos ni un argumento para decir que este año va a ser peor que 2016. Todo lo contrario, creemos que va a haber más actividad. Hay más portfolios en venta en el pipeline, habrá más actividad en suelo, algo más de financiación y va a seguir la consolidación corporativa en el sector", asegura Adolfo Ramírez Escudero, presidente de CBRE España. Concretamente, el Barómetro de Tendencias Inmobiliarias elaborado por la consultora anualmente, revela que el 70% de los 100 directivos del sector encuestados van a tener una actitud compradora.

Las firma destaca que estas cifras se han logrado a pesar de la incertidumbre que sobrevolaba sobre el mercado en 2016, que donde más se dejó notar fue en la contratación de oficinas. "El resto de sectores han logrado cifras positivas en cuanto a demanda", destaca Lola Martínez Brioso, directora de Research de CBRE España. "El año pasado ha habido un retroceso en cuanto a contratación de oficinas. Mientras que en 2015 hubo nueve demandas de más de 10.000 metros que permitieron superar los 500.000 metros de contratación por primera vez desde la crisis, en 2016 solo hemos visto tres operaciones de este tipo". Así, la directiva explica que "quizás la incertidumbre política la que ha provocado esta ralentización". Sin embargo, asegura que no son operaciones perdidas, si no que "son demandas que se dejaron en stand by hasta ver qué pasaba con la situación política y sabemos que estas demandas se están reactivando, lo que nos lleva a pensar que el 2017 será especialmente bueno en cuanto a contratación de oficinas".

Antes la preocupación en el mercado nacional era la situación política nacional y ahora la inquietud se encuentra a nivel internacional. Así, el 58% de los encuestados consideran que el Brexit va a tener consecuencias negativas. En este sentido, Escudero indica que "es difícil que sea positivo para ningún país de la zona euro. Es muy complicado medir los efectos que tendrá, pero aunque algunas empresas concretas se beneficien, el sector en general no saldrá ganando".

Respecto al sector residencial, la consultora estima que el precio de la vivienda se incrementará alrededor del 5% de media en obra nueva y segunda mano. Si bien, "en Madrid y Barcelona se registrarán seguramente incrementos superiores", aclara Martínez, que también destaca el potencial del alquiler en España.

