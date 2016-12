Un grupo alemán quiere convertir los faros de Puertos en hoteles románticos

Floatel está cerca de lograr la gestión de Punta Cumplida y puja por 10 más

Rusticae y Hotusa también han mostrado interés por operar faros

Fato de Punta Cumplida (Isla de la Palma).

Loterías convirtió al Faro de Tazones (Asturias) en uno de los protagonistas indiscutibles del sorteo de Navidad, que finalmente repartió su premio gordo entre Madrid y Barcelona. El faro, reconvertido en restaurante, al menos para la ocasión, es un ejemplo de las nuevas funciones que Puertos del Estado quiere dar a estas instalaciones para "rescatarlas del olvido", "asegurar su mantenimiento" y "rentabilizarlas al servicio de la ciudadanía", tal y como aseguró José Llorca, presidente de Puertos, durante la presentación de proyecto.

Dentro del objetivo de abrir los faros a "usos alternativos", la sociedad estatal ha apostado con fuerza por convertir las antiguas casas de los fareros en hoteles con encanto, un proyecto en el que ha entrado con fuerza Floatel. La compañía alemana, que quiere hacerse con la gestión de media docena de faros en España, buscar convertir estas instalaciones en hoteles románticos de lujo. Así, apuesta por convertirlos en establecimientos de cinco estrellas centrados en las escapadas de pareja para poner precio altos y conseguir rentabilizar la inversión.

"Nos interesa trabajar con Puertos del Estado en el proyecto de los faros. Sólo podemos gestionar el negocio si hay un cien por cien de ocupación y precios muy altos. Apelamos a ofrecer un nivel de calidad muy alto, muy de lujo. El modelo persigue posicionar los faros como hoteles románticos, para viajes y escapadas en pareja. El negocio tiene más potencial si se trabaja con especialistas para el proyecto de viajes románticos", aseguró un directivo de la compañía alemana durante la presentación del proyecto.

Floatel ya opera tres faros en Alemania y, según anuncia en su página web, tenía previsto abrir un nuevo hotel-faro en España a lo largo de 2016. A su vez, asegura que está buscando más ubicaciones en nuestro país. Y es que, según informan fuentes cercanas a Puertos del Estado, la compañía ya se ha adjudicado de forma provisional la gestión del faro de Punta Cumplida (Isla de la Palma).

El contrato está pendiente de que el Gobierno de su visto bueno en Consejo de Ministros, algo que se ha retrasado por la falta de gobierno en los 10 primeros meses del año y ha quedado relegado en las últimas semanas ante la urgencia de aprobar otros asuntos más urgentes. Además de Floatel, otras empresas como Rusticae o Hotusa se han mostrado interesadas en hacerse con la gestión de algunos faros para convertirlos en hoteles, aunque no han puja en serio por ninguno.

A pesar del interés mostrado por algunas cadenas hoteleras españolas e internacionales en gestionar faros (una compañía de Trump gestiona uno en Reino Unido), varios expertos internacionales han coincidido en asegurar que el negocio de los faros "no resultaría muy favorable para las cadenas hoteleras" puesto que la mayoría de ellos se encuentra en lugares muy remotos y dispersos, lo que dificulta su gestión. Además, las instalaciones tienen muchas limitaciones a la hora de hacer reformas y adaptar los espacios. Algunas obras tendrían que pasar por la inspección de Patrimonio, que busca asegurar su conservación y sentido histórico y declarar más instalaciones como Patrimonio de la Humanidad o de interés cultural. "No queremos que se toque ningún elemento que altere la fisionomía de los faros. Nuestro objetivo no es privatizarlos sino mantener el control público y poder disfrutar de ellos", sentenció Llorca.

En mayo de 2015, el Gobierno autorizó el uso hotelero de las antiguas instalaciones del faro Isla Pacha (Lugo), un proyecto que se pondrá en marcha en enero de 2017, convirtiéndose en el primer faro que realice este tipo de actividades en nuestro país. Se espera que las siguientes autorizaciones como la de Punta Cumplida o el Faro de Trafalgar, no tarden en llegar.

De los más de 187 faros existentes en España, 53 cuentan ya con usos alternativos: 28 de ellos como centro de interpretación, arte y exposiciones; 12 faros sirven de centros culturales y de formación; cinco acogen actividades como centros de investigación o laboratorios, siete faros disponen de cafeterías y restaurantes y uno de ellos cuenta con un acuario.

