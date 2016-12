Las empresas piden que el bono social se cargue en el Presupuesto

Y en lugar de bono social, de comedores escolares gratis, de libros de escolarización gratis, de medicamentos gratis, de centenares de asociaciones prestando ayudas... no sería mejor, con mucha menos burocracia y gente de por medio, menos mendigar por cubrir las necesidades, etc. cobrar una renta mínima universal y sacar todas las ayudas ???? Una renta mínimo que dé derecho a vivir.. y quién quiera un capricho deba trabajar. Es tan difícil montar eso ???? Sería lo mismo per sin tener que mendigar.