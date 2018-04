Canarias y Comunidad Valenciana, donde menos ha crecido el gasto desde la crisis

El gasto público en socialdemocracia es en un 90% gasto clientelar, una dinámica decadente que poco a poco se ha ido cargado al sector productivo de la economía de donde salen los recursos para mantener a cada vez más enchufados, incluyendo a los jubilados que también son enchufados por mucho que digan que han cotizado, ya que las cotizaciones sociales son otro impuesto que nunca fue un ahorro.



Para que la economía vuelva a crecer de verdad habría que reducir el gasto público al menos 20% con relación al PIB, pero lógicamente eso no lo veremos hasta que definitivamente colapse la economía por completo que lo hará en las próximas décadas y el ajuste tendrá que hacerse por la malas.



Desafortunadamente esta crisis no sirvió para nada y seguimos dilapidando capital como si no hubiese mañana, lo cual se terminará pagando con mucha pobreza, ya que la riqueza no tiene nada que ver con dinero una sociedad parasitaria que no produce nada no puede ser rica sino muy miserable sobre todo en el aspecto moral.