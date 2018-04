Standard & Poors eleva la calificación de Navarra de A a A+ con perspectiva positiva

Hola DES CARO,



El votante y militante de EAJ PNV paga los mismos impuestos que los de cualquier otro partido.



Si le soy honesto diría que es cuestión indiosincrática vasco-navarra, pero aquí estamos de acuerdo en tener una fiscalidad algo más alta y progresiva, cercana al modelo escandinavo para poder disfrutar de mejores servicios públicos y garantizar una redistribución de la riqueza que revierta de forma positiva en el conjunto de la sociedad para avanzar, y no dejar a nadie atrás.



Supongo que usted tiene otros modelos como referentes, no es nuestro caso.



De cualquier modo sólo indicar que EAJ PNV lleva desde 1906 en Navarra, UPN desde 1979, y PP desde 1989, es decir, que si aquí hay algunos que han venido después, no es esa formación.



Lo mismo se puede decir de EH Bildu, que tiene un sector vinculado a EAE ANV, que tiene también 100 años.



Un saludo, y pase usted bien lo que queda de fin de semana, y tenga usted muy claro que ésta sociedad sabrá si quiere o no elegir a quienes han permitido que Navarra tenga la calicificación más alta del Estado según S&P, y que sea la que menor nivel de desempleo posee, o bien, prefiere volver al status anterior, y los casos de corrupción que todos conocemos.



Adeitasunez.