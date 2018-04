Ciudadanos obliga a Cifuentes a aceptar la comisión de investigación sobre su máster

Aguado, dice “17 días de verdadero bochorno” Lleva toda la razón, pero además NO TIENEN NI UNA GOTA DE VERGÜENZA. Cobrando de las personas que están trabajando y perder el tiempo es estas gilipolleces, me parece …. LO QUE SON.



He leído muchos comentarios, y muchos MASTERS pagados se dan por haber pagado.



Y Vd. NO QUIERE INVESTIGAR A LAS UNIVERSIDADES, porque no se atreve y además quiere ir de puro y casto. ¿Han dado explicaciones sobre las dietas de los Ayuntamientos que lo pasaban a, pagar no sé que del partido? Apunte contable.



“por saber la verdad o por callar” Si Vd. quiere saber la verdad INVESTIGUE A LAS UNIVERSIDADES y PIDA LA ABOLICION DE LA ENDOGAMIA, como en EE.UU y dejese de perder el tiempo y mi dinero en chorradas O INVESTIGUE A TODOS LOS POLITICOS QUE HAN SACADO UN TITULO o UN MASTER , mientras estaban en ACTIVO o dedíquese a trabajar. Por ejemplo en las PENSIONES y la JUSTICIA en el cobro.