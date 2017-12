El cava catalán consigue que se restrinja la producción extremeña y valenciana

No hay problema hay muchas y variadas alternativas además del cava extremeño y valenciano: sidra asturiana y gallega;espumosos de las Rías Baixas (deliciosos por lo que hay que pagar un poco más, pero merecen la pena); frizzante, etc etc.



No hay problema, España es grande y diversa para beneficiarse del boicot a municipios especialmente independentistas como son los que producen cava.