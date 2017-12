330 43

Puigdemont mantendrá su fuga para evitar la detención incluso con escaño

Afirma que el Supremo ha retirado la euroorden para no hacer el "ridículo".

Carles Puigdemont no volverá a Cataluña. El expresidente catalán, a pesar de que ha recuperado el pasaporte después de que el Tribunal Supremo haya retirado la euroorden de detención, no tiene planes de regresar todavía.

Durante una intervención el miércoles en Bruselas, el cabeza de lista de Junts per Catalunya no supo responder de forma contundente a las preguntas sobre si regresaría a tomar posesión de su escaño, o a su hipotética investidura como presidente de la Generalitat. Afirmó que era lo que deseaba, pero dudó sobre si sería posible. La orden de detención continúa en vigor para el territorio español y Puigdemont no tiene "garantías" de que no entrará en prisión si regresa.

Como es habitual en sus intervenciones, el expresident, que estuvo acompañado del resto de consellers huidos a Bruselas (Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí), aprovechó la ocasión para atacar a la justicia española y al Gobierno.

En este sentido, señaló que se había retirado la euroorden por el miedo a hacer el ridículo: "30 días después al Estado español le ha entrado el miedo a hacer el ridículo; a perder", señaló Puigdemont. Además, insistió en que el traslado a Bélgica ha sido una estrategia acertada, porque ha permitido "poner el foco internacional" en su situación y defenderse "en libertad", recoge Europa Press. El expresidente de la Generalitat definió como "chapuza" la estrategia jurídica de España por haber solicitado sus extradiciones y después retirarlas, una situación que aprovechó para defender el sistema judicial belga y poner en duda la independencia del español. También reclamó la puesta en libertad de Oriol Junqueras y del resto de encarcelados por su implicación en el desafío independentista.

El riesgo de fuga, tras la huida de Puigdemont y los consellers a Bruselas, fue uno de los argumentos por los que la Audiencia Nacional decretó la entrada en prisión preventiva de ex vicepresidente catalán y del resto de los consejeros, ahora liberados, excepto Joaquim Forn, ex conseller de Interior, encargado de los Mossos.

"Cuando las leyes las hacen ellos y la Justicia se la administran ellos, son muy valientes (...), pero cuando ya no pueden controlar toda la cadena, ni los jueces amigos, ni los fiscales que afinan y tienen a medio mundo mirando, entonces ya no son tan valientes y saben que pueden hacer el ridículo", sostuvo Puigdemont. Añadió que "empiezan retirando una euroorden y acaban retirando el 155 y la represión".

