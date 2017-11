Aprobado el II Plan de Autoempleo de C-LM, con 4,3 millones

Arrancará el próximo lunes

Patricia Franco

El Consejo de Gobierno de la presente semana ha aprobado una partida de 4,3 millones de euros para la puesta en marcha del II Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento, cuyo plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el 4 de noviembre el 17 del mismo mes.

Así lo ha avanzado en rueda de prensa la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha dado cuenta en rueda de prensa de este plan, aprobado en la reunión del pasado martes, al que ha animado a acogerse a todos aquellos trabajadores autónomos que se hayan dado de alta en el RETA desde el 1 de noviembre de 2016 y el pasado 31 de octubre.

La responsable regional de Empresas ha destacado que este plan "no penaliza el fracaso", de modo que aquellos emprendedores que hayan recibido una ayuda no tendrán que devolverla en caso de no poder dar viabilidad a su iniciativa.

"Al llegar al Gobierno tuvimos que atender a emprendedores a los que se les pidió la devolución de la ayuda recibida porque no habían podido llevar a delante su proyecto. El emprendimiento lleva aparejado fracaso, y si se fracasa se vuelva a intentar", ha dicho.

Y es que, según Franco, este plan es "diferente" a otras iniciativas de apoyo de emprendimiento que tan sólo tuvieron una ley "vacía de contenido"-- en alusión a la del anterior Ejecutivo 'popular'-- pues además de crear un ecosistema emprendedor, que pretende a acompañar al beneficiario en todas las fases, contempla ayudas a la conciliación, al relevo generacional de los negocios y a la primera contratación indefinida, entre otras.

