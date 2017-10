El retraso de los Presupuestos podría frenar la financiación de las autonomías

Como si el problema fuera que los funcionarios no pudieran ahorrar cuarenta o cincuenta euros mas al mes. Hay parados que no tienen nada. Espero que haya elecciones y entre un gobierno que piense en TODOS los españoles, no solo en las clases medias, los funcivagos, los pensionistas y los rentistas. El dia que despidan funcionarios, que llegará, me voy a reir como un demonio. Pequeños placeres, dicen.