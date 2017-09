ANC y Òmnium facilitan un link a la web del referéndum y aleccionan para evitar la abstención

Insisten en buzonear la dirección del colegio electoral

Aportan mensajes modelos para instar a participar el 1-0

Recomiendan que el domingo se acuda pronto a votar

Recomiendan colgar carteles en ascensores, en el que aparezca el colegio electoral al que deben acudir los vecinos y hacer campaña contra la abstención vía 'wassap' y correos electrónicos.

La actuación de la Justicia sobre los preparativos del referéndum está provocando que el independentismo pruebe nuevos métodos para tratar de mantener vivo el 1-0 y tratar de buscar seguimiento.

Las dos entidades soberanistas, ANC y Òmnium, han puesto en marcha una campaña para que los particulares difundan de forma privada entre sus conocidos información sobre dónde pueden ir a votar y para "convencer" y buscar una asistencia masiva. Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, fue uno de los que difundió ayer esta campaña a través de su Twitter.

Así, en la web 7dedemocracia.cat, las entidades soberanistas, recomiendan preguntar a los conocidos si saben dónde ir a votar este domingo y, si no, les instan a compartir con sus conocidos una dirección en Internet en la que consultar la información de los colegios, que lleva hasta una copia web del referéndum, que ha sido dada de baja por orden del juez y a petición de la Fiscalía.

Además, los soberanistas aportan herramientas comunicativas para utilizar en las comunicaciones privadas para instar a la votación y dan información para poder acceder a la web del referéndum a través de un proxy porque "el estado Español" ha prohibido a las operadoras facilitar el acceso a la web del referéndum.

En este sentido, con su campaña 7 de Democracia, pide que se acuda a votar con siete personas y adoctrina sobre cómo tratar de captar participación entre la "gente mayor y los moderados"; "los que creen que otra España es posible" y los no independentistas. El canal que recomienda utilizar para difundir estos mensajes son el wassap y el correo electrónico.

Además recomienda a quien sepa en qué colegio se debe votar, colgar la información en su vivienda en lugares visibles para que tengan acceso los vecinos, incluso buzonearla. Asimismo, aporta material para compartir en redes sociales; entre otros un vídeo para impulsar al voto, en el que aparecen, entre otros, políticos de la CUP, que invitan a votar utilizando fotografías, en ciertos casos despectivas, de diferentes personalidades, entre ellos del Rey Felipe VI, Rodrigo Rato, Rouco Varela o Mariano Rajoy.

Como gancho para tratar de captar participación, recomienda plantear el voto como una moción de censura hacia Rajoy para quienes creen en otra Espña. "Si vamos a votar masivamente, Rajoy tendrá que dimitir. Él es el máximo responsable de la actual situación política: se ha negado a dialogar con Cataluña, ha prohibido el Referéndum y ha recortado derechos democráticos. La mejor respuesta al inmovilismo de esta derecha antidemocrática es votar en masa", recomienda distribuir por wassap.

También recurre a los acontecimientos de la semana pasada y a las detenciones de la Guardia Civil para tratar de que acudan votantes del no. Para ello, insta a que se distribuyan wassap mensajes que incitan al miedo a que Puigdemont declare al independencia si gana el sí aunque exista una elevada abstención.

"Las encuestas indican que habrá una alta participación y que el SÍ y el NO estarán mano a mano. Si el 1-O te quedas en casa y gana el SÍ, no te quejes, eh? El Parlamento de Cataluña tiene previsto sacar adelante la independencia en caso de victoria del SÍ. Que no te de pereza: vota NO!", sugieren como texto a enviar.

Después, instan a que el propio domingo se difunda a través de las redes sociales que se ha ido a votar. "El domingo vota temprano por la mañana, hazte una foto votando y compártela con todos en las redes sociales", recomiendan.

PUBLICIDAD