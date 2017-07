Moncloa amenaza a la Generalitat con retirarle 3.600 millones del FLA

Al nº 5, se le ha olvidado añadir, que el "frasquete" envio al General Batet, catalán por cierto, que arrasara la generalidad. Este militar, como era catalan, insisto, no quiso hacerlo, pero pego un cañonazo delante de la puerta, y salieron todos como ratas. El pueblo catalán ni se movió. Esto es la historia y no la que inventan los separatas. A propisito. El General Batet, fue fusilado, seis años despues, no se sabe si por no haber cumplido la orden del Frasquete.