La CUP da cobertura a Puigdemont para que no dé explicaciones por el 3%

El PSC cree que la Ley del Referéndum no vale para dar ninguna garantía

La CUP ha respaldado hoy a JxSí para evitar que Carles Puigdemont responda en el Parlament preguntas relacionadas con el 'Caso 3%', según ha explicado hoy Carlos Carrizosa, portavoz de C's.

Carrizosa, mientras que en otra sala del Parlamento catalán se estaba presentando el texto elaborado por JxSí y la CUP para tratar de dar cobertura legal al referéndum, ha explicado que C's había presentado una petición ante la junta de portavoces para que Puigdemont compareciera para hablar del caso 3% y de la imputación de Germà Gordó, que ha sido bloqueada por los dos partidos independentistas. "La anterior vez que la presentamos, la CUP dijo que se lo tenía que pesar", señaló. "Ahora ha dicho que no; lo cual nos indica que existe entre ellos un pacto de silencio", apuntó.

Asimismo, el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, ha afirmado que, tras requerir al hasta ayer conseller de Cultura, Santi Vila, información sobre las razones por las que se había votado en contra de que el Consorci del Palau solicitara que se investigara a CDC, este había respondido que había sido el presidende de la Generalitat el que se lo había indicado.

Respecto a la no asistencia de C's al acto de presentación de la ley del referéndum, Carrizosa ha señalado que su partido no acudía a actos del "tripartito independentista" y ha apuntado que ellos pedirán explicaciones cuando se presente en un "pleno" que se vote.

Con la excepción de JxSí y la CUP y algunos diputados a título personal, los partidos no independentista no han acudido al acto convocado por los dos partidos. El PSC, que tampoco ha estado presente, ha señalado que es "un poco peligroso" que se interprete que la convocatoria realizada hoy por los partidos independentistas fuera "dar explicaciones en sede parlamentaria". "De esta manera la oposición no puede controlar al gobierno", ha señalado. Además, el PSOE ha adelantado que le parece difícil que lo que han presentado JxSí y la CUP sirvan para dar garantías sobre el referéndum.

