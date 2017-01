El 'Govern' crea tasas para pactar con la CUP pero pone en riesgo el déficit

Puigdemont, Junqueras y Romeva hablan hoy en el Parlamento Europeo

Carles Puigdemont y Anna Gabriel en el Parlament | Luis Moreno

El Gobierno catalán ya ha puesto sus cartas sobre la mesa. Presentó ayer una oferta de pacto a la CUP con la que espera obtener el apoyo de los cupaires a su proyecto de Presupuestos para 2017. Está previsto que la formación anticapitalista anuncie este sábado si las acepta o no. Ahora la CUP distribuirá el documento a las bases y será la ejecutiva y el grupo parlamentario de la formación la que anuncie la decisión final.

Aunque Neus Munté, portavoz del Ejecutivo catalán, explicó ayer que la propuesta era del conjunto del Govern y que se había fraguado negociando con los cupaires, no cerró la puerta a que la oferta sea la última. El acuerdo, aunque recoge una parte de las enmiendas a los Presupuestos de la CUP, no incluye subidas de impuestos como el IRPF, Sucesiones o Patrimonio. En mayo, la no revisión de estas tasas frenó la tramitación de los Presupuestos para 2016. No obstante, ahora los cupaires han rebajado el tono en esta materia, ya que logran incrementos en otras tasas.

De hecho, la propuesta de acuerdo de ayer, contempla la creación de una tasa sobre las emisiones de CO2 de los vehículos de tracción mecánica y abre la puerta a que la puesta en marcha de otros impuestos de este tipo propuestos por la CUP "durante el debate de la Ley de cambio climático". En este sentido, el Govern calcula que la nueva tasa alcanzará una recaudación de 77 millones cuando esté "plenamente consolidada".

Asimismo, la oferta del Govern incluye más gasto público. Por una parte, 140 millones para contratar nuevo personal docente y, por la otra, 35 millones para dotar un fondo para poner en marcha la renta garantizada de ciudadanía.

Con este aumento del gasto (que además incluye partidas menores como 0,5 millones para dotar un fondo de ayuda a la cooperación) y la confesión del conseller de Sanidad, Antoni Comín, de que su departamento excederá en al menos 600 millones el gasto presupuestado, la Generalitat ya superaría el objetivo de déficit pactado con el Gobierno español, del 0,6 por ciento.

Cambio de agenda

El consejo ejecutivo de la Generalitat se reunió ayer, aunque normalmente lo hace los martes, porque hoy Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Raül Romeva dan una conferencia en el Parlamento Europeo sobre el procés. Algunos medios catalanes insistieron el lunes en que se estaba produciendo un boicot al acto, porque el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, había convocado, a la misma hora, a los embajadores a una reunión.

En este mismo foro y formato, un día después, Empresaris de Catalunya explicará los efectos que está teniendo la presión del independentismo sobre la economía catalana y los riesgos de la ruptura. "En Cataluña nunca habíamos sufrido la pérdida de empresas netas que acumulamos desde 2012", señala su presidente, Josep Bou. La asociación pide que cualquier movimiento se enmarque dentro de la Ley.

