Las plantas colonizaron la tierra 100 millones de años antes de lo que se pensaba

El antepasado de las plantas terrestres es del Periodo Cámbrico medio

Las plantas se desarrollaron a partir de los parientes de algas de los estanques

Imagen: Pixabay







Durante los primeros 4.000 millones de años de la historia de la Tierra, los continentes del planeta habrían estado desprovistos de toda vida excepto los microbios. Todo esto cambió con el origen de las plantas terrestres a partir de los parientes de las algas de los estanques, enverdeciendo los continentes y creando hábitats que los animales invadirían más tarde.

El momento de este episodio se ha basado anteriormente en las plantas fósiles más antiguas que tienen alrededor de 420 millones de años. Pero una nueva investigación, publicada este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, indica que estos eventos realmente ocurrieron cien millones de años antes, cambiando las percepciones de la evolución de la biosfera de la Tierra.

Las plantas son importantes contribuyentes al desgaste químico de las rocas continentales, un proceso clave en el ciclo del carbono que regula la atmósfera y el clima de la Tierra a lo largo de millones de años. El equipo utilizó la metodología del "reloj molecular", que combinó evidencia sobre las diferencias genéticas entre las especies vivientes y las restricciones fósiles sobre la edad de sus ancestros compartidos, para establecer una escala de tiempo evolutiva que ve a través de las brechas en el registro fósil.

La coautora principal del estudio, la doctora Jennifer Morris, de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Bristol, explica que la propagación global de las plantas y sus adaptaciones a la vida en la tierra condujo a un aumento de las tasas de desgaste continental que finalmente resultó en una disminución dramática de los niveles de 'gas de efecto invernadero', dióxido de carbono en la atmósfera y el enfriamiento global.

Orígenes subestimados

"Los intentos previos de modelar estos cambios en la atmósfera han aceptado el registro fósil vegetal en su valor nominal: nuestra investigación muestra que estas edades fósiles subestiman los orígenes de las plantas terrestres, por lo que estos modelos deben revisarse", agrega Morris.

El coautor principal Mark Puttick apunta que "el registro fósil es demasiado escaso e incompleto como para ser una guía fiable para fechar el origen de las plantas terrestres". "En lugar de basarnos solo en el registro fósil, usamos un enfoque de 'reloj molecular' para comparar las diferencias en la composición de los genes de las especies vivientes: estas diferencias genéticas relativas se convirtieron luego en edades al utilizar las edades fósiles como un marco flexible", añade.

Según la investigadora, los resultados del estudio muestran que el antepasado de las plantas terrestres estaba vivo en el Periodo Cámbrico medio, que era similar a la edad de los primeros animales terrestres conocidos. Una dificultad en el estudio es que no se conocen las relaciones entre las primeras plantas terrestres. Por lo tanto, el equipo, que también incluye miembros de la Universidad de Cardiff y el Museo de Historia Natural de Londres, exploró si las diferentes relaciones cambiaron el tiempo estimado de origen de las plantas terrestres.

"Utilizamos diferentes supuestos sobre las relaciones entre las plantas terrestres y descubrimos que esto no afectó a la edad de las primeras plantas terrestres -subrayan los líderes del estudio general, el profesor Philip Donoghue y Harald Schneider-. Cualquier intento futuro de modelar los cambios atmosféricos en el tiempo profundo debe incorporar toda la gama de incertidumbres que hemos utilizado aquí".

