Descubren los 'legos de la vida': estructuras que se unen para construir la miríada de proteínas de los organismos

Después de romper 10.000 proteínas para comprender sus componentes

Científicos de la Universidad Rutgers, en Nueva Jersey, Estados Unidos, han encontrado los 'legos de la vida', cuatro estructuras químicas centrales que se pueden unir para construir la miríada de proteínas dentro de cada organismo, después de romper y diseccionar casi 10.000 proteínas para comprender sus componentes.

Los cuatro componentes básicos hacen que la energía esté disponible para los humanos y para todos los demás organismos vivos, según un estudio publicado este lunes en la edición digital de Proceedings of the National Academy of Sciences.

Los hallazgos del estudio podrían conducir a aplicaciones de estos bloques orgánicos apilables para ingeniería biomédica y proteínas terapéuticas y al desarrollo de catalizadores industriales y energéticos más seguros y eficientes, proteínas y enzimas que, como robots incansables, pueden realizar repetidamente reacciones químicas y transferencia de energía para realizar tareas, según los autores.

"Comprender estas partes y cómo están conectadas entre sí dentro de las proteínas existentes podría ayudarnos a entender cómo diseñar nuevos catalizadores que podrían potencialmente dividir el agua, fijar nitrógeno o hacer otras cosas que son realmente importantes para la sociedad", señala el coautor del estudio Paul G. Falkowski, profesor distinguido que dirige el Laboratorio de Biofísica Ambiental y Ecología Molecular en la Universidad de Rutgers-New Brunswick.

La investigación de los científicos se realizó en ordenadores, usando datos sobre las estructuras atómicas tridimensionales de 9.500 proteínas en el banco de datos de proteínas RCSB, con sede en Rutgers, una fuente rica de información sobre cómo funcionan y evolucionan las proteínas. "No tenemos un registro fósil de cómo eran las proteínas hace 4.000 millones de años, así que debemos tomar lo que tenemos hoy y comenzar a andar hacia atrás, tratando de imaginar cómo se veían estas proteínas", dice el autor principal del estudio, Vikas Nanda, profesor asociado en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular en la Escuela de Medicina Robert Wood Johnson de Rutgers, dentro del Departamento de Ciencias de la Salud y Biomédicas de Rutgers.

"El estudio es la primera vez que hemos podido tomar algo con miles de aminoácidos y descomponerlo en pedazos razonables que podrían haber tenido orígenes primordiales -añade-. Ahora tenemos que entender cómo unir estas partes para crear moléculas funcionales más interesantes. Ése es el próximo gran desafío".

La identificación de cuatro bloques de construcción fundamentales para todas las proteínas es solo un comienzo. Nanda y su equipo de investigadores creen que la investigación futura podría descubrir cinco o diez bloques de construcción más que sirvan como legos biológicos.

