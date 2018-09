Cataluña asistirá a la cumbre de financiación autonómica

E. O. / E. L elEconomista Madrid / Barcelona

Tras varias ocasiones en las que Cataluña ha declinado participar en los encuentros del Ministerio de Hacienda con los responsables de las cuentas de las comunidades autónomas, este septiembre se va a romper la racha.

Tanto el departamento que dirige María Jesús Montero como la Generalitat confirman que un representante de la región participará en la reunión que este septiembre se celebrará en Madrid para poner los cimientos de la reforma de la financiación autonómica.

Se trata de un encuentro que en Hacienda esperan que sea "el primer paso" para que Cataluña vuelva a encuentros como el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sin embargo, fuentes de la Generalitat echan un jarro de agua fría sobre estas expectativas: "No es un primer paso para nada. Seguimos fiando nuestra relación con el Estado Central al marco de la comisión bilateral", indican, que celebrará un nuevo encuentro el próximo martes para tratar asuntos fiscales y económicos.

De hecho, precisan que al encuentro con las regiones y el Estado acudirá un representante de la Generalitat "con perfil técnico, no político" y que no adoptará un perfil activo en la cita. El encuentro será el primero de una serie de citas destinadas a reformular la financiación autonómica, una histórica reivindicación de las regiones para la que todavía no hay fecha y que, previsiblemente, no se podrá aplicar hasta la próxima legislatura.

El conseller de Economía y dirigente de ERC, Pere Aragonès, afirmó ayer en una conferencia ante empresarios que el Estado "se equivoca" si cree que la Generalitat va a renunciar al derecho de autodeterminación a cambio de mejoras económicas, que reclamarán igualmente: "Iremos a rascar hasta el último euro para políticas públicas en Cataluña".

El portavoz republicano en el Congreso, Joan Tardà, advirtió también ayer a Pedro Sánchez de que no pueden apoyar los Presupuestos Generales del Estado si el Gobierno no insta a la Fiscalía General del Estado a retirar la acusación de rebelión contra los presos soberanistas.