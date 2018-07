La 'Cambra' deja el crecimiento del PIB catalán en el 3,1% en 2018

eE elEconomista Barcelona

La Cámara de Comercio de Barcelona mantuvo ayer sus previsiones de crecimiento del producto interior bruto (PIB) catalán en el 3,1 por ciento para el año 2018, a pesar de apreciarse una desaceleración en el sector turístico. El presidente de la entidad cameral barcelonesa, Miquel Valls, aseguró ayer en una rueda de prensa que en todo 2018 la economía catalana lleva creciendo "a un ritmo ligeramente superior" al de conjunto español gracias a la "buena marcha de la industria y de las exportaciones".

En cuanto al turismo, el informe señaló que el número de visitantes extranjeros que llegaron a Cataluña y que pernoctaron en cualquier tipo de alojamiento cayó un 2,1 por ciento hasta mayo, frente al incremento del 11 por ciento en el mismo período del año anterior. En este sentido, Valls aseguró que se aprecia una "moderación" en el crecimiento del turismo y reclamó un análisis "a fondo" tanto al sector privado como al público sobre el modelo turístico que quiere Barcelona y Cataluña para el futuro. En particular, aseguró que "Barcelona no puede tener una problemática con los manteros y con los narcotraficantes. No podremos atraer turismo de primer nivel si no cuidamos estos detalles ni resolvemos estos problemas". Con todo, el responsable del servicio de estudios de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Ramon Rovira, aseguró que, pese a la ralentización en el crecimiento de la actividad turística, se está produciendo un incremento del gasto por visitante, por lo que "vamos en la buena dirección".

La Cámara de Comercio de Barcelona mantuvo así las estimaciones sobre la economía catalana hechas hace tres meses, cuando revisó al alza sus previsiones. El informe presentado ayer confirmó que el escenario pesimista pronosticado a finales de 2017 (en plena efervescencia del proceso soberanista tras el 1-O y la declaración unilateral de independencia) no se está cumpliendo, sino una perspectiva "más optimista".