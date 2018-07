Puigdemont toma el control del PDeCAT y lo radicaliza

elEconomista Barcelona

La Asamblea Nacional del Partit Demòcrata Català (PDeCAT) ha elegido este domingo a su nueva dirección, lo que supone un cambio de rumbo del partido hacia la radicalización independentista tras la victoria de David Bonvehí, el candidato del expresidente catalán Carles Puigdemont.

El que fuera coordinador de organización del PDeCAT, fue nombrado nuevo presidente del partido, mientras que la diputada en el Congreso Míriam Nogueras será la nueva vicepresidenta de la formación, tras una Asamblea Nacional marcada por las presiones de los críticos afines a Puigdemont que han obrado la renuncia a liderar el partido de la ya excoordinadora nacional de la formación Marta Pascal, que a diferencia del nuevo presidente, era más partidaria del diálogo.

La candidatura de consenso pactada tras la renuncia de Pascal se ha impuesto a la de las bases 'Listas Desbloqueadas', encabezada por el presidente local de Badalona, David Torrents, y por la responsable de asociados de la Vegueria de comarcas de Barcelona, Lola Mata, que aceptaban votar una lista cerrada pero no bloqueada para poder votar uno a uno a sus miembros.

Concretamente, la candidatura de consenso se ha impuesto con 65,27 por ciento de los votos a la de las bases, que ha obtenido 28,9 por ciento de los votos. La nueva Ejecutiva echará a andar con unos nuevos documentos que incluyen la unilateralidad en sus estatuto, y que llaman a sumarse al nuevo proyecto político de Puigdemont, la Crida Nacional per la República. Así se encargó de dejarlo claro el recién elegido presidente, -"se puede ser del PDeCAT y ser de la Crida. Es más, si eres del PDeCAT, tienes que ser de la Crida, por lo tanto, participad"-, que llamó también a la unidad del partido en su primera intervención tras asumir el cargo.

"Yo he sido colaborador y víctima de lo que es un partido político, pero hay herramientas que hay que cambiar".

"Soy consciente de que tenemos un 65 por ciento y por qué ha pasado. Porque hay cosas que no hemos hecho bien. Hay gente que me ha dicho que me votaría pero que éticamente no puede hacerlo hoy, porque está de acuerdo conmigo pero no con cómo hacemos las cosas. La otra candidatura reclamaba listas desbloqueadas. Yo lo comparto, pero las cosas son lo que son", ha afirmado el nuevo presidente sobre el devenir del Congreso.

Bonvehí se refería a la forma de actuar de los partidos políticos, concretamente del suyo durante esta Asamblea, que cree que se tienen que cambiar y sobre esa forma de actuar, ha concretado: "Yo he sido colaborador y víctima de lo que es un partido político, pero hay herramientas que hay que cambiar".

El nuevo presidente llamó a la unidad interna, pero también a la externa y tendió la mano a abordar la autodeterminación de Cataluña con el PSC, a los comuns, a la CUP, a Demócrates y, especialmente, a ERC.

Por su parte, Puigdemont en su intervención por videoconferencia destacó que una de las aportaciones de Convergència a Cataluña y que ahora hace el PDeCAT es, a su juicio, tomar las decisiones correctas, y cree que sumarse a la Crida Nacional también lo es: "Una de las grandes contribuciones que hizo CDC y que ahora hace el PDeCAT es tomar decisiones que después se han demostrado determinantes" para el progreso del país".