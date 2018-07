El Gobierno descarta pedir a la Fiscalía que relaje el proceso del 1-O

eE elEconomista Barcelona

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, afirmó ayer que el Gobierno no pedirá a la Fiscalía que relaje la investigación sobre el 1-O y la declaración de independencia de Cataluña. "Sería un escándalo para la independencia del fiscal. No vamos a hacer nada", sentenció Ábalos.

Ábalos respondió así a las palabras del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que reclamó al Ejecutivo central que utilice los instrumentos a su alcance para que decaiga la causa por el 1 de octubre y que se dé una salida política y no judicial al procés. Según Ep, el dirigente socialista subrayó que quienes piden al Gobierno que utilice la Fiscalía para resolver el conflicto catalán considerarían un escándalo que se hiciera lo mismo en sentido contrario.

Por otro lado, el ministro no valoró si el Tribunal Supremo debería aceptar la extradición del expresidente catalán Carles Puigdemont únicamente por malversación y no por rebelión. En este sentido, replicó a los independentistas afirmando que, aunque Puigdemont no sea finalmente juzgado por rebelión, sí que pueden serlo el resto de los procesados investigados por este delito, ya que el liderazgo del procés estuvo "muy distribuido".