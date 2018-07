Criteria cierra la compra de Saba, su negocio de parkings, por 1.000 millones

Criteria, el brazo inversor de La Caixa, ha cerrado la compra de Saba, su negocio de aparcamientos, tal y como ha podido saber elEconomista. La operación, sujeta todavía a la aprobación por parte de las autoridades de competencia correspondientes, ronda los 1.000 millones de euros, según fuentes conocedoras del proceso.

Hasta la fecha, Criteria controlaba el 50,1 por ciento de la compañía, mientras que el resto del accionariado se repartía entre Torreal -el brazo inversor de los Abelló- (20 por ciento), el fondo estadounidense KKR (18,2 por ciento) y ProA Capital (10,5 por ciento). Los minoritarios, que entraron en Saba Infraestructuras cuando se escidió de Abertis en el año 2011, llevan años intentando vender su participación, pero las reticencias de Criteria han frenado esta operación en varias ocasiones.

Según las fuentes financieras consultadas, tras paralizar la salida a bolsa en 2016, los fondos han contactado con varios inversores en los últimos años, que se han mostrado muy interesados por este activo para consolidar este negocio, que hasta hace escasos meses se encontraba muy atomizado. En aquel momento, las ofertas llegaron a valorar Saba en una horquilla de entre 1.400 y 1.200 millones de euros.

Sin embargo, no fue hasta el pasado mes de mayo cuando los minoritarios pudieron poner contra las cuerdas a Criteria al ejercer su derecho de arrastre: o aceptaba vender su participación o compraba el 100 por cien de las compañías. No obstante, el holding de inversiones de La Caixa ha aprovechado el buen momento que atraviesa como consecuencia de la desinversión de Abertis o la de Gas Natural Fenosa (ahora Naturgy) y las plusvalías obtenidas. Pese a esto, Criteria no quería que esto repercutiera y pagara un precio superior al que consideraba adecuado por este activo, lo que ha dilatado las negociaciones. En cualquier caso, la cantidad desembolsada se sitúa por debajo de los múltiplos que se han pagado en otras operaciones corporativas del sector, que se situaba en 12-14 veces/ebitda (resultado bruto de explotación).

Con el cierre de la operación habrá que ver la nueva estrategia que pone en marcha Criteria, ya que Saba lleva desde 2015 realizando compras de cara a un salto al parqué. En este sentido, cabe recordar que fue uno de los finalistas para comprar Empark, pero finalmente ganó la puja Macquarie. Entre los contratos firmados destaca el que cerró en Chile, con la gestión de los aparcamientos de tres centros comerciales de la capital con los que ha duplicado las plazas bajo control en el país, consolidándose como primer operador, su segundo mercado por detrás de España. También está presente en Italia y Portugal.