Excargos de CDC admiten descuido en las donaciones del 'caso 3%'

La AN investiga si el dinero acababa en las arcas del partido

Imagen de archivo de la Audiencia Nacional EFE

Tres ex altos cargos económicos de CDC declararon ayer ante la Audiencia Nacional (AN) por el caso 3% de presunta financiación irregular del partido y admitieron que no había ningún tipo de control sobre las donaciones a las fundaciones de la formación, CatDem y Fòrum, según Ep. Se trata de Francesc Xavier Sánchez, Anna Dolors Benítez, y Carles del Pozo, que fueron los primeros de los 23 investigados que declararán en el proceso. La AN investiga si estas donaciones aportadas por empresarios a través de las fundaciones de CDC acababan en las arcas del partido a cambio de concesiones de obra pública en Cataluña.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias