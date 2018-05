La hora de Ciudadanos

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera. // EFE

La incapacidad de reacción del Gobierno del PP ante todos los problemas que se le presentan, excepto los económicos, ha provocado esta grave situación en la que nos encontramos.

El PP vivió una época en la que la norma era el reparto del dinero entre todos las partes que confluían en un determinado contrato. Al cambiar la época y examinarse con más detenimiento las conductas y penalizarse las irregulares, no supo o no pudo poner coto en el seno de su propio partido y se abrasó. Tanto el problema catalán como la corrupción pudieron acabar con el PP en las últimas elecciones, pero no fue así.

Después de la debacle para la derecha de las elecciones de 2015, el PP sobrevivió gracias a la fortaleza psíquica de Rajoy, ya que aguantó como Presidente en funciones cuando toda España pedía su dimisión, pero sobre todo, a la impericia de los nuevos políticos que lideraban el socialismo y los partidos emergentes, Ciudadanos y Podemos. Hace dos años el PSOE, Podemos y Ciudadanos tuvieron la oportunidad de formar gobierno y la perdieron por su falta de experiencia, saliendo ganador quien debía abandonar el Gobierno, el Sr. Rajoy y el PP.

Ahora podría repetirse la misma historia si los tres partidos mencionados no se ponen de acuerdo con respecto a la moción de censura o la convocatoria de elecciones. El Sr. Rajoy y el PP podrían prolongar, aunque fuera agónicamente, su mandato, si por culpa de decisiones partidistas o cortoplacistas, no se ponen de acuerdo estos tres partidos en tumbar este gobierno.

Por los primeros tanteos, vemos que Sánchez y el PSOE pretenden a toda costa que prospere la moción de censura y gobernar durante al menos un año antes de convocar elecciones. Podemos le apoya esta vez, a falta de consultar a las bases, y los partidos nacionalistas seguramente también le apoyarán porque desean eliminar a Rajoy por encima de todo. Nada pierden con ello, aunque marearán la perdiz.

Quedarán fuera de esta operación, apoyada por la mayoría de españoles, el PP y Ciudadanos. El PP por razones obvias y Ciudadanos porque deseaba ser el próximo partido gobernante con Rivera como Presidente, según las encuestas, y esta moción de censura desbarata sus planes.

Pero Ciudadanos corre un peligro aún mayor, su regreso a la mediocridad, si no se opone abiertamente al PP y a Rajoy y por su culpa no prospera la moción de censura. Ahora Ciudadanos es la esperanza blanca de la política española, pero si por su hacer o no hacer, permite que Rajoy continúe, demostrará su incapacidad para adoptar decisiones que beneficien a toda la sociedad, aunque Rivera, a corto plazo, no consiga aquello que desea, la presidencia del Gobierno.

