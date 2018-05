Los independentistas exigen medidas a Sánchez a cambio de apoyar la moción

No entiendo como la gente no se da cuenta que esta moción lo que significa es Si continua o No continua Rajoy. El Gobierno no será Frankestein como dicen los periodistas conservadores, porque transitoriamente gobernará sólo el PSOE. En resumen lo que se define con esto es si continua Rajoy , a Rivera le conviene que siga ya que piensa continuar apropiándose de sus votantes, pero se acuerdan del sorpasso de Podemos en que paró, a Rivera le puede ocurrir lo mismo.