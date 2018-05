El nombramiento de los 'consellers' tensa el pulso entre Torra y Moncloa

El 'president' defiende que publicar su decreto "es un acto debido"

El presidente catalán, Joaquim Torra EFE

La tensión entre el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, y el Gobierno español sigue en aumento y la disputa por el nombramiento de los consejeros del nuevo Govern representó ayer un paso más en la escalada. Torra decidió aplazar sine die la toma de posesión de los consejeros, prevista para ayer, tras constatar la negativa a publicar sus nombramientos en el boletín oficial de la Generalitat (DOGC) por parte del Ejecutivo central.

El motivo de esta última disputa es el nombramiento por parte de Torra de cuatro consejeros que se encuentran o bien encarcelados (Jordi Turull y Josep Rull), o bien fugados de la justicia española (Antoni Comín y Lluís Puig), una posibilidad que el Gobierno rechaza de plano. Con todo, la resolución a este nuevo contencioso podría llegar en breve de la mano del Tribunal Supremo (TS). En el mo-mento en el que la Sala de Apelaciones del TS confirme el auto de procesamiento del juez que instruye la causa contra los líderes del procés, Pablo Llarena, quedarán inhabilitados los cuatro exconsejeros de la discordia.

Como respuesta al Gobierno, el president pidió ayer un dictamen a la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat para "encontrar una vía de publicación del decreto de nombramiento" y avanzó que estudiará "las medidas legales que se pueden emprender" contra el Ejecutivo central. Torra señaló a través de un comunicado del departamento de Presidencia de la Generalitat que la publicación de los nombramientos en el DOGC "es un acto debido, que no debería padecer ninguna interferencia" y lamentó que "solamente la acción del Estado impide la formación del Govern, prolonga la vigencia del 155 y la consiguiente suspensión del autogobierno". La coalición de Torra, JxCat, también defendió ayer el nombramiento de los exconsejeros cesados y consideró "ilegal" no publicarlo en el DOGC.

Un Ejecutivo "efectivo"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, replicó al presidente de la Generalitat que la toma de posesión de un nuevo Govern y el fin de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña "está en sus manos". Para ello, la vicepresidenta recordó a Torra que debe nombrar a un Gabinete "efectivo" y con consejeros que pueda tomar posesión "con todas las garantías".

En este sentido, Sáenz de Santamaría también señaló que el Tribunal Supremo "dejó bien claro algo que todos podíamos entender", es decir, que los nombres propuestos por Torra "no podían ser consellers, porque no podían ejercer su cargo ni tomar posesión". Igualmente, la vicepresidenta defendió que el Gobierno aún no haya publicado el decreto con el nombramiento de los nuevos consejeros, porque sigue estudiando su "viabilidad".

Comisiones legislativas

El Parlament fijó ayer para mañana viernes un pleno en el que no comparecerá Torra. Se celebrará este 25 de mayo porque es el último día para constituir las comisiones legislativas que, según el reglamento de la cámara, deben crearse "dentro de la semana siguiente a la investidura", informó Ep. El Parlamento catalán también acordó pedir un informe jurídico a ERC para que justifique por qué su diputado Antoni Comín debería seguir delegando su voto, una vez que la justicia belga rechazara la semana pasada la euroorden de detención.

PUBLICIDAD