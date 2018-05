Cooltra multiplica la facturación y prevé ingresar 50 millones en 2019

Timo Buetefisch es el fundador y consejero delegado de la compañía

La firma está presente en seis países y tiene más de 15.000 motos

En 2006 contaba con 6 trabajadores, por los 570 empleados actuales

Timo Buetefisch, fundador y consejero delegado de Cooltra. // LUIS MORENO

Un emprendedor alemán quería seguir usando una moto cuando dejaba la suya en el taller, pero se dio cuenta de que faltaba oferta en Barcelona y decidió abrir su propia tienda de alquiler de vehículos de dos ruedas.

Poco imaginaba Timo Buetefisch cuando abrió una pequeña tienda en Barcelona con 50 motos de alquiler en 2006 que su negocio se convertiría en uno de los líderes europeos en servicios de movilidad en vehículos de dos ruedas en algo más de una década. "Ha sido un viaje apasionante y que ha estado marcado por la constancia de los socios. Empezamos alquilando motos a turistas a corto plazo y luego nos abrimos al público local, a alquileres más largos, y al segmento profesional", señala el consejero delegado de Cooltra, que fundó la empresa junto a los hermanos Henrik Sprengel y Holger Sprengel.

La firma fundada en Barcelona ha generado también dos spin-off de éxito. Se trata de eCooltra, una compañía de motosharing que funciona con ciclomotores eléctricos que se reservan y activan a través de una app para teléfono inteligente, y ecoScooting, una empresa de mensajería sobre dos ruedas especializada en el reparto de última milla. Actualmente, Cooltra cuenta con más de 15.000 motos, está presente en seis países y tiene 24 delegaciones propias. Su facturación ha crecido casi en un 100 por ciento anual durante los últimos años, pasando de los 17 millones de euros en 2017 a los 31 previstos para este 2018. En 2019, Buetefisch prevé alcanzar unos ingresos de 50 millones, que se transformarían en 150 millones en 2022.

Lo mismo ha ocurrido con la plantilla de la empresa, que ha pasado de seis trabajadores en 2006 a 570 empleados en la actualidad. Los servicios que ofrece la marca barcelonesa también se han diversificado. Del alquiler de motos a particulares a corto y medio plazo, se ha ampliado la oferta al servicio de motosharing eléctrico y al arrendamiento de flotas completas para empresas como Dominos Pizza o Burger King y para administraciones públicas como la guardia urbana de Sabadell, el BSM del Ayuntamiento de Barcelona o la policía portuaria de la capital catalana.

En relación a los mercados, Cooltra empezó su recorrido con una oficina en Barcelona y empezó a extenderse a partir de 2007 a otras ciudades españolas como Valencia, Ibiza, Mallorca, Madrid o Granada. El salto al mercado internacional sucedió en 2012, con la apertura de una delegación en Sao Paulo (Brasil) y siguió su expansión en ciudades europeas como Roma, Niza, Lisboa o París.

Moto compartida

Precisamente, la filial de motosharing eléctrico eCooltra es el servicio que experimenta mayor crecimiento dentro del grupo, pasando de representar el 20 por ciento de los ingresos en 2017 al 25 por ciento en 2018. En solo dos años en el mercado, esta aplicación ya ha registrado 300.000 usuarios y cuenta con más de 3.000 motos en cinco ciudades -Barcelona, Madrid, Milán, Roma y Lisboa-. De cara al futuro, Buetefisch prevé que el servicio llegará a los 500.000 usuarios antes de finalizar este 2018, principalmente a partir del crecimiento en los mercados donde ya está presente la marca, más que abriendo eCooltra en otras ciudades que ya cuentan con una oferta similar, como es el caso de Cityscoot en París o Emmy en Berlín.

"No vendemos un producto, sino un servicio, por eso hacemos mucha inversión en personal de atención al cliente o de asistencia mecánica. La movilidad es un problema muy grande para todos y creemos en la idea de dar una solución que, además, no genere contaminación, ya que el 100 por ciento de la flota de eCooltra es eléctrica", ha comentado el empresario. El éxito de la aplicación se basa en su fácil funcionamiento, según Buetefisch, ya que el usuario puede reservar una moto que esté disponible a través de la aplicación y desbloquear el vehículo, que dispone de dos cascos ocultos, uno en el cofre y otro bajo el asiento.

Además, eCooltra "ataca todos los segmentos", desde el turista que pasa cinco días en una ciudad y quiere desplazarse en moto, al estudiante que está unos meses y necesita un vehículo para ir a la facultad o al residente que puntualmente prefiere este servicio para actividades profesionales o de ocio.

Paquetería en moto eléctrica

Otro de los proyectos que ha generado el grupo Cooltra es ecoScooting, una companía dedicada al reparto de paquetería con motocicletas eléctricas. El servicio se centra en la logística de última milla, considerada un "punto crítico" en el sistema de transporte de cualquier empresa, especialmente en un segmento en auge como el comercio electrónico.

De hecho, marcas del sector, como la plataforma de supermercados Deliberry o la empresa de comida a domicilio Just Eat, confían en ecoScooting para sus repartos. La firma empezó a operar a finales de 2015 en Madrid y ya funciona también en Barcelona y Valencia. Cuenta con 200 trabajadores propios y prevé triplicar la facturación este 2018, hasta alcanzar los 4,3 millones de euros, centrándose sobre todo en el reparto de pequeña paquetería y comida a domicilio.

Nuevo paradigma de movilidad

Buetefisch afirma que las cifras de previsiones de crecimiento del grupo Cooltra se deben a la "potencia" del equipo de profesionales que trabaja para la firma, especialmente en las oficinas de la marca en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona, donde se encuentran los servicios centrales de la compañía. Sin embargo, añade que la firma ha salido adelante gracias a conectar con las demandas del mercado y con un cambio de paradigma en el sector de la movilidad.

"Es una idea de negocio muy innovadora, en línea con las tendencias del mercado, que apuntan al vehículo compartido, al pago por uso y a la movilidad como servicio", comenta el fundador de esta compañía barcelonesa. Buetefisch añade que las grandes multinacionales fabricantes de vehículos -sean coches o motocicletas- ya han detectado este cambio y están trabajando para no perder el tren, especialmente ante la aparición de fenómenos de alcance mundial como Uber. Por ello, defiende que Cooltra fue una marca pionera en detectar esta tendencia del mercado hacia el uso más que a la propiedad tradicional del vehículo.

Con su apuesta por la movilidad eléctrica, Cooltra también ha logrado conectar con las administraciones públicas, cada vez más preocupadas por los problemas de contaminación y de saturación de tráfico que afectan a las grandes metrópolis. "Es una tendencia lógica frente a los graves problemas que genera la movilidad tradicional en ciudades como Barcelona y Madrid", afirma Buetefisch, que añade que la empresa puede ganar clientes entre los afectados por las restricciones de movilidad a las motos más antiguas que se van a aplicar en Barcelona a partir de 2019.

El fundador de Cooltra indica que es normal que las administraciones den "prioridad" a las motos eléctricas sobre otros vehículos porque contribuyen a resolver en paralelo estos problemas de contaminación y de saturación, pero también reclama que estos cambios se produzcan "sin radicalismos".

Buetefisch recomienda a las administraciones locales que se creen más aparcamientos para motocicletas eléctricas, además de los descuentos en tasas municipales que ya existen en algunas ciudades. En contrapartida, el fundador de Cooltra apunta que su aplicación de motosharing no permite a los usuarios dejar la motocicleta en sitios donde no está permitido aparcar. "Esto gusta mucho a los ayuntamientos y además así impedimos que los usuarios acaben multados por aparcar donde no toca", concluye Buetefisch.

Servicios de movilidad sobre dos ruedas

- Cooltra. El negocio tradicional de la firma consiste en alquilar motocicletas y coclomotores a particulares por períodos breves que van de unas horas a meses. Cuenta con una flota de 15.000 vehículos.

- ecoScooting. La primera filial del grupo nació en 2015 y se dedica al alquiler de flotas de motos eléctricas para empresas dedicadas al reparto de paquetería ligera.

- eCooltra. La segunda 'spin-off' de la compañía surgió en 2016 como un servicio de moto eléctrica compartida para particulares, que pueden acceder a los vehículos distribuidos por la ciudad a través de una aplicación móvil.

PUBLICIDAD