Los independentistas asumen que el 'Govern' no podrá tomar posesión

Buenos días a todos-as,



Solo deseaba expresar mi opinión personal respecto al tema. Verán estos chulos engreídos y prepotentes de políticos catalanes, se pensaban que iban a zarandear la estructura del estado a su antojo, pero poco a poco irán viendo, que la democracia tiene una realidad estructural un tanto diferente al mundo en que ellos viven. Acaso Sr. Torra no sería más fácil cumplir con la ley y no tener a los catalanes (que conste que me encanta Cataluña) sin rumbo definido. Espero que no sea necesario disolver la Autonomía y ustedes se dejen de juegos imposibles.



Un saludo.