Torra defiende que los impuestos sigan altos y alarga la incertidumbre

A un presidente de una comunidad Española que se ha permitido hacer esos twits la ciudadanía que le apoya no puede sentirse con un nivelo cultural y de educación exquisito, ese nivel no lo querría ningún representante político que se precie para sus ciudadanos.



Por el contrario, la mayoría de cualquier comunidad civilizada del siglo XXI, que se encuentra que su máxima autoridad política tiene ideas así, seguro que está inquieta, pero que muy inquieta y desorientada, por encima de cualquier otra consideración.



Los que le apoyan, por fuerza han de decir una cosa y hacer la contraria, airean lo de nosotros somos educados, no usamos métodos violentos….., pero no se cortan en atribuir a los que no piensan como ellos los calificativos mas crudos que encuentran, y no usan la fuerza bruta por que no disponen de la suficiente, por eso, de momento su salida es hacer todo lo posible para que se desencadenen situaciones extremas de resultados impredecibles, el método no importa y el nivel de civismo tampoco, pero naturalmente quien dirija ha de ser como es.



Con este tipo de representantes cada vez mas extremos, no sé que deben pensar Pujol y Mas, era lo que diseñaron?, está claro que dieron el soporte necesario.