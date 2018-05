Quim Torra se compromete a desplegar la hacienda catalana y un salario mínimo de 1.100 euros

16 Todo lo catalán es basura, lo vendéis en el resto de España a precio de oro; si comparas cualquier producto catalán con similar producido en el resto de Europa, verás que no sois competitivos en nada; yo no compro nada catalán, mira el portal alemán www.violey.com y si comparas vas a ver que no producís más que mierda carísima, vendéis solo a ignorantes.