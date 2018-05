Puigdemont repetirá candidatura y ERC urge a que se forme gobierno

El presidente mantiene el pulso con Moncloa con otro intento de investidura

Todos a una. Carles Puigdemont ha acordado repetir su candidatura como presidente de la Generalitat de Cataluña, después de que el parlamento catalán haya modificado la ley para autorizar la investidura a distancia. La insistencia del presidente catalán, sin embargo, caerá en agua de borrajas porque Moncloa pretende recurrir el documento ante el Constitucional y, solo la impugnación, invalida el cambio.

El ex presidente se ha marcado hasta el próximo 14 de mayo para lograr su investidura y, si no, aunque siempre ha amenazado con provocar unas nuevas elecciones, lo más probable es que designe otro sucesor, en este caso ya sin causas judiciales pendientes para facilitar su investidura. El 22 de mayo, si no hubiera un presidente investido, se volverían a convocar elecciones y las últimas encuestas otorgan una pérdida importante de votos al rupturismo, por lo que parece poco probable que se arriesguen a una repetición electoral. La ANC, de hecho, ha aprobado que se eviten las elecciones y ERC también apoya esta línea, si bien ERC presiona para que el gobierno se forme de manera inmediata. En este sentido, el domingo el líder del partido, Oriol Junqueras, ha insistido en reclamar que los partidos independentistas formen un Govern de la Generalitat para no dejar "sus herramientas en manos de los enemigos de la República". "No hay ningún republicano del mundo que deje sus herramientas en manos de los enemigos de la República", ha defendido en un mensaje que ha transmitido el vicesecretario general de ERC, Isaac Peraire, en una publicación en Twitter tras visitarlo en la cárcel de Estremera y recogida por Europa Press.

Peraire también ha explicado que ha abordado con Junqueras los "deberes y retos por municipios y el país", y que han comentado la actualidad política. Asimismo, ha criticado que los familiares de los presos soberanistas tengan que recorrer centenares de kilómetros para visitarlos: "Nunca olvidaremos que padre y hermano hayan de hacer unos 1.400 km para ver a Oriol 40 minutos detrás de un cristal, y dejarlo aquí".

Por su parte, la portavoz del PDeCAT, Maria Senserrich, mantuvo el domingo el apoyo del partido al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, después de que JxCat lo haya propuesto de nuevo como candidato a la investidura: "Agotaremos las opciones para restituirlo", señaló Senserrich.

