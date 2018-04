Funcionarios del Govern admiten una intervención más "laxa" antes del 1-O

Eva Sagardoy, ex-candidata de Ciutadans al senat per Madrid, va arrencar diumenge cartells del CDR de la ciutat que hi havia a les portes de l’ajuntament. En un vídeo que corre per Twitter, es veu la senadora com agafa els cartells i els dóna a un home vestit amb roba negra i els posa en una bossa d’escombraries. L’home és un neonazi del grup Hammerskin.