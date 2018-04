JxCat no contempla más candidatos si Llarena veta otra vez a Sànchez

Ridiculo espantoso que el Gobierno encarcele a politicos que no han sido juzgados. En 5 paises europeos ya han concluido que no existe rebellion ya que no hay ningun signo de violencia. Hacen creer que es el resto de Europa que es injusta cuando en Madrid hace demasiado tiempo que ha estado abusando de poblaciones minoritarias en contra de estos regimes autoritarios y totalmente irrespetuosos con el mandato de las Naciones Unidas y los derechos Humanos. Y ojo que en esta sociedad muchos estan crgados por un gobierno corrupto, un Tribunal dudosamente objetivo y una prensa muy afin a un gobierno mas bien mafioso...



Esto es el panorama que se observa desde Europa.