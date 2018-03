Puigdemont retrasa su inhabilitación al poder recurrir su procesamiento

Llarena permite que se persone en la causa al haber pasado de huido a detenido

Fiscalía investigará a los acompañantes del 'expresident' por encubrimiento

CCOO y UGT se suman a una manifestación soberanista el domingo 15 de abril

El domingo, Puigdemont fue llevado a la prisión de Neumunster. Foto: Reuters

Carles Puigdemont podrá recurrir su procesamiento por parte del Tribunal Supremo español y retrasar así su suspensión de cargo público, que llegaría si se encuentra en prisión preventiva una vez el auto de procesamiento sea firme.

Su cambio de condición de huido a detenido ha hecho que el juez del alto tribunal Pablo Llarena haya autorizado al expresidente catalán a personarse en la causa, lo que le abre estas opciones. También podrán personarse los exconsellers Lluís Puig y Clara Ponsatí, al estar en trámites de ponerse a disposición de la justicia en Bélgica y Escocia, respectivamente.

Quienes ya recurrieron su procesamiento ayer fueron la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras; el exconseller Raül Romeva, y la ex secretaria primera de la Mesa del Parlament Anna Simó. Forcadell argumenta que el delito de rebelión que se le imputa es "inexistente", porque no hubo violencia y porque la declaración de independencia aprobada por la cámara catalana el 27 de octubre no tenía "efecto jurídico alguno" y solo buscaba "conseguir una vía de negociación con el Gobierno central", informó Ep.

Además, Forcadell y Simó consideran que no pueden imputarles desobediencia por su inviolabilidad parlamentaria. Junqueras y Romeva alegan que defendieron la independencia por vías legales y no violentas, y que no se dedicaron fondos públicos al referéndum de 1-O.

Demanda en la ONU

Puigdemont, que está encarcelado en Alemania mientras la justicia germana decide sobre su extradición y dijo ayer que no se rinde en la defensa de sus ideales, también fue protagonista de novedades en su estrategia de defensa internacional, ya que el Comité de Derechos Humanos de la ONU registró su demanda contra España por restringir sus derechos políticos. Pero esta vía puede durar años; ahora, el Gobierno español tiene seis meses para responder a la demanda, antes de que la ONU decida si la admite a trámite.

Más rápido irá la investigación anunciada ayer de Fiscalía a los cuatro acompañantes de Puigdemont en el momento de su detención en Alemania el domingo. El objetivo es dirimir si incurrieron en algún delito, como el de encubrimiento. Se trata de dos Mossos d'Esquadra, el empresario Josep María Matamala y un profesor universitario, y la policía autonómica catalana también ha abierto una información reservada sobre estos dos agentes, según Efe.

Nueva plataforma

ANC y Òmnium Cultural han logrado sumar a CCOO y UGT, y hasta un total de una decena de entidades, a una manifestación el próximo 15 de abril en Barcelona por la liberación de los presos independentistas. Se han agrupado en la plataforma Espai Democràcia i Convivència, que es una evolución de la Taula per la Democràcia -que abogaba por el derecho a decidir- y reclama la cohesión social, así como una respuesta política en vez de judicial y "represiva" a las aspiraciones de independencia. En su manifiesto fundacional no descartan "ninguna forma pacífica de movilización".

PUBLICIDAD