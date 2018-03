630 249

El juez deja a Puigdemont en la cárcel mientras decide sobre su extradición

El independentismo prolonga el bloqueo en Cataluña en defensa del 'expresident'

La Fiscalía belga no ve riesgo de fuga en Antoni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, por lo que no prevén detenerlos

ERC se resiste a las presiones de JxCat y la CUP, que defienden recuperar a Puigdemont como candidato

Carles Puigdemont seguirá detenido mientras la justicia alemana decide sobre la petición española de extradición, lo que la Fiscalía germana ve poco probable que se produzca esta semana. Mientras, las formaciones independentistas catalanas hicieron de la detención de Puigdemont una causa para seguir bloqueando la investidura y convocar un pleno mañana en defensa de sus derechos políticos y de los del resto de diputados, entre los que incluyen optar a la presidencia de la Generalitat.

Respecto al resto de huidos, la Fiscalía belga no ve riesgo de fuga en Antoni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, por lo que no prevén detenerlos. Clara Ponsatí se entregará esta semana a la justicia escocesa, pero recurrirá su extradición, alegando que en España no tendría un trato justo.

El pleno de este miércoles deberá servir para escenificar un nuevo intento de las formaciones secesionistas de recuperar el que defienden como Govern legítimo, es decir, el que fue cesado en aplicación del artículo 155. Pero ERC se resiste a las presiones de JxCat y la CUP, que defienden recuperar a Puigdemont como candidato. Los republicanos dejaron claro que su prioridad sigue siendo contar con un Ejecutivo catalán efectivo, que pueda gobernar, por lo que el primer objetivo a conseguir es la libertad de Puigdemont, antes de posicionarse sobre su candidatura.

Así las cosas, el pleno de mañana debatirá y votará dos propuestas de resolución presentadas de manera conjunta por JxCat, ERC y la CUP: una sobre la liberación de los diputados procesados y la garantía de sus derechos políticos, y la otra sobre el cumplimiento de las medidas cautelares acordada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU para garantizar los derechos políticos del diputado Jordi Sànchez. Ambas serán aprobadas, al contar con los votos de las tres formaciones independentistas, y también podría salir adelante otra propuesta de resolución de los comuns sobre la defensa de los derechos civiles y políticos desde amplias mayorías plurales, que ERC ve con buena predisposición.

Por contra, quedarán previsiblemente en una mera reivindicación una propuesta de resolución de C's sobre el respeto a la convivencia y la neutralidad institucional, y otra del PSC, sobre el diálogo y la reconciliación. Ayer, también cayeron en saco roto la petición de dimisión a Roger Torrent realizada por Inés Arrimadas y la propuesta de Gobierno catalán de concentración lanzada por el socialista Miquel Iceta.

El próximo pleno también incluirá la comparecencia del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, para presentar su informe sobre el 1-O.

Sànchez recula en su retirada

En este contexto, el abogado de Jordi Sànchez anunció que el número dos de JxCat está dispuesto a mantener su escaño y ser de nuevo candidato a la investidura si así se lo pide su grupo parlamentario. Su cambio de opinión responde a la resolución de la ONU, que sus abogados solicitaron ayer al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que cumpla.

