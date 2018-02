El consumo de calçots crece al margen del boicot

Los cebollinos de toda la vida, no hace falta hacer boicot, se cultivan en cualquier sitio, no hace falta comprarlos de Valls.



Como me dijo un conocido, es la forma que tienen en Cataluña de invitarte a comer unas costillas, sin gastar dinero en carne.



A mi, personalmente, no me va mucho la salsa romescu.



Tiene cojones que la pelota sea vasca, cuando no han tenido edificios hasta la llegada de la civilización.



La chistorra se ha comido a la longaniza roja en fresco, cuando el pimentón vino de america.



Los cebollinos se hayan convertido en calçots, por la exaltación tractoriana del campo; cuando la agricultura tractoriana nunca ha sido significativa en el conjunto de España, salvo por ser intermediarios en la distribución.



El pulpo es gallego... Como si el asturiano, el cántabro, el portugués... Anda que no hay mar para coger pulpos.



En serio?