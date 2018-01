El Gobierno aprueba recurrir ante el Constitucional la candidatura de Puigdemont al pleno de investidura

Pablito, vete a tu casa



Uno de los momentos cruciales de la Historia de la Democracia y tú escondiendo la cabeza ante Albert y Pedrito. ¿Te las dás de hombre de estado? No estoy diciendo que tuvieras que apoyar al nacionalismo ni mucho menos, pero estabas ahí para pararles los pies, para evitar que dijeran las animaladas que dijeron, estabas ahí para llamar "imbécil" a más de un empresario-periodista. Estabas ahí para pedir responsabilidades por las cosas que ellos hicieron mal. Estabas y no estuviste.



Tú sabrás por qué.



Ahora no nos vengas con milongas de que todo "se tapó con banderas", no hijo, no...ahora ya no. "todo se tapó con banderas" porque tú les dejaste, y lo vuelvo a decir



Tú sabrás por qué.