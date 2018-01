El Palau renuncia a denunciar a CDC por la vía civil

Aducen que no pueden acudir a la vía civil al estar CDC circunscrita al tráfico de influencias

Sí han solicitado una aclaración de sentencia sobre el dinero que deben devolver los acusados

El Palau de la Música ha renunciado a presentar demanda contra CDC por la vía civil tras analizar la sentencia del caso de expolio de la entidad cultural y su utilización como canal de pago de comisiones ilegales a CDC a cambio de adjudicación de obra pública.

La presidenta de la Fundación Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, Mariona Carulla, afirmó mientras se celebraba el juicio que, si el fallo acababa condenando a Convergència, el Palau presentaría una acusación contra el partido por la vía civil.

Sin embargo, tras la publicación el lunes de la sentencia, fuentes del Palau han indicado a elEconomista que no es posible "tal y como ha sido". Argumentan que la condena a CDC es por tráfico de influencias, por lo que la acción civil por parte del Palau no es posible, ya que con quien tiene la deuda CDC es con el Tesoro Público, de forma que el Palau no puede reclamar ese dinero.

"Este dinero no era del Palau si no que era resultado de un delito de tráfico de influencias, en el que el Palau sólo era el canal", constatan.

El martes se reunieron en sesión extraordinaria la junta directiva del Orfeó Català, el patronato de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana –en el que están presentes el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte-, y el comité ejecutivo del Consorcio del Palau de la Música Catalana.

El comité ejecutivo del Consorcio, siguiendo el consejo de sus abogados, decidió no presentar ningún recurso, ya que la sentencia reconoce "casi la totalidad de las pretensiones de la entidad", informó en un comunicado.

Petición de aclaración

En cambio, la junta directiva del Orfeó Català y el patronato de la Fundación Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, también siguiendo el consejo de sus letrados, decidieron pedir una aclaración de la sentencia, que ya han solicitado, tras la cual valorarán la posibilidad de presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El motivo es que, según el fallo, los acusados deben pagar a la Fundación Orfeó Català -Palau de la Música Catalana y la Asociación Orfeó Català unos 18 millones de euros, pero hay 2,5 millones que aparecen en el cuerpo de la sentencia y que corresponden a obras en las casas de Millet y Montull que "luego no queda claro en el fallo si están incluidos en los 18 millones o van aparte", señalan fuentes del Palau.

Las tres entidades que forman parte del Palau de la Música incidieron en su comunicado en que su objetivo común es "aclarar los hechos, depurar responsabilidades y conseguir el máximo resarcimiento posible" para las instituciones, que fueron "víctimas, con un enorme perjuicio patrimonial y moral, de la actividad delictiva de los antiguos gestores del Palau".

PUBLICIDAD