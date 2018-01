Tabarnia se erige en espejo del "absurdo" del independentismo

2,23 millones de catalanes optaron por formaciones no independentistas el 21-D, más del 51% del total de los votantes

Jaume Vives, Joan López y Miguel Martínez en la presentación de Tabarnia. // EFE

La plataforma convocará a la movilización social a los catalanes unionistas, a los que quiere dar voz.

La ocurrencia que se convirtió en trending topic mundial en las redes sociales tras las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña se presentó ayer como plataforma que pretende ser la "pesadilla" de los independentistas.

Es la evolución de la iniciativa Barcelona is not Spain, y quiere dar voz a los catalanes no independentistas con "alegría y humor", explicó en rueda de prensa uno de sus portavoces, Jaume Vives. La entidad quiere ser "el espejo en el que el independentismo se refleje cada mañana para que vean el absurdo de su argumentario.

La plataforma da la vuelta con ironía a la dialéctica independentista e incluso tiene un presidente en el exilio, Albert Boadella, que intervino por vídeo. Tabarnia simboliza el cinturón de votantes constitucionalistas dominante entre Barcelona y Tarragona, pero Vives señaló que trasciende un territorio concreto, y que también hay muchos tabarneses en Lleida y Girona.

El periodista, Joan López, señaló que Tabarnia no es una broma, ya que "tan serio es querer separar España como partir Cataluña en dos", y afirmó que llegarán tan lejos como lo hagan los rupturistas. De momento preparan una manifestación y quieren ser activos en las redes sociales.

