Los retos de una Cataluña rota en dos

Creo que hay una gran diferencia entre el antes y el después de las elecciones y es que se han puesto las cartas al descubierto. Lo que no está al descubierto es el presunto desfalco a todos los contribuyentes para sostener durante años la tramoya de esta farsa pesebrera que se ha montado un modus vivendi con este cuento y para sostener durante los primeros meses la república de alibabá.



Hay varias cuestiones claras, la primera es que la gran mayoría ha votado derecha, otra cosa es que la derecha está dividida entre constitucionalistas e independentistas. La otra cuestión es que hay una mayoría parlamentaria, que no de votos, independentistas parte de la derecha catalana y con una izquierda nacionalista que no tiene pies ni cabeza, porque la lucha territorial siempre ha sido objeto de la derecha mientras que la lucha de la izquierda ha sido las políticas sociales, de las que nadie habla en ningún programa ni sesión parlamentaria. Y de postre los siniestros antitodo que no quieren nada apoyados encima por el SAT andaluz, que no sé qué pintan en ese escenario.



Resumiendo, como contribuyente lo único que me duele es como despilfarran mi dinero los políticos de cualquier zona y signo, porque gobernar, lo que se dice gobernar nada de nada.