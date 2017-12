La victoria de Arrimadas y la mayoría soberanista del 21D marcan la semana

Ciudadanos gana con un resultado histórico, pero el nacionalismo consigue la mayoría

El Supremo cita a Junqueras a declarar y suma a Artur Mas, Marta Rovira y Anna Gabriel a la causa por el 'procés'

Unipost solicita su liquidación por su mala situación económica

Inés Arrimadas habla tras conocerse los resultados que le dan la victoria en las elecciones. // Reuters

La victoria de Ciudadanos y la mayoría independentista en las elecciones al 'Parlament' mantienen la situación política y monopolizan la actualidad catalana. Además, el Tribunal Supremo añade nuevos imputados en la causa por el 'procés'.

La larga espera para ver la nueva composición del parlamento catalán culminó con la victoria de Ciudadanos e Inés Arrimadas en los comicios del 21 de diciembre. La formación naranja ha conseguido unos resultados históricos, con 37 escaños que les convirtieron en la fuerza más votada. No obstante, este éxito resulta estéril al sumar 65 escaños el conjunto de las fuerzas no independentistas, incluido Catalunya en Comú, por los 70 que tienen entre Junts per Catalunya, ERC y la CUP , con la formación liderada por Carles Puigdemont a la cabeza.

Los cupaires cayeron pero siguen teniendo la llave para un gobierno nacionalista, lo que mantiene la inestabilidad jurídica en la comunidad y reaviva el riesgo de una mayor fuga de empresas. El partido que lidera Carles Riera no alcanza el mínimo para el grupo parlamentario y deberá ir al grupo mixto junto al PP de Xavier García Albiol, que sufrió un desplome histórico. Mientras, decepciones entre ERC, PSC y Catalunya En Comú, que terminaron por debajo de las expectativas pese a mejorar en el caso de republicanos e Iceta.

La mayoría independentista da muchas opciones a la formación de gobierno y la incertidumbre vuelve a las empresas. Tras el cambio de sede social de más de 3.000 desde el pasado 2 de octubre, el día después del referéndum, las elecciones no han aportado la tranquilidad que se esperaba. Este viernes conocíamos la noticia de un nuevo traslado, con Radio Taxi Barcelona cambiando su sede social a Madrid. El sector empresarial queda a la espera de la dirección que pueda tomar ahora la situación política.

Será importante en esta deriva hacia una u otra dirección el futuro de los exmiembros del Govern, Oriol Junqueras y Joaquim Forn, y los líderes de ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Todos ellos siguen en prisión preventiva y el Tribunal Supremo ha anunciado este viernes que Junqueras está citado para el día 4 de enero.Los otros tres encarcelados están citados a declarar el próximo 11 de enero para revisar su situación. Así lo decretó el juez del Supremo Pablo Llarena, encargado de la causa por el 'procés', que ha ampliado la lista de acusados por rebelión a Artur Mas, Marta Rovira, Anna Gabriel, Marta Pascal, Mireia Boya y Neus Lloveras. En esta línea, la Fiscalía ha pedido que también se añada a la causa al exjefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.

Mientras, Unipost vuelve a ser protagonista esta semana tras los registros de la semana pasada por su implicación en el referéndum del 1 de octubre. La empresa de mensajería se encuentra en concurso de acreedores desde que lo presentara voluntariamente en julio. Unipost solicitó su liquidación con un "cese parcial" a principios de semana y se precipita irremediablemente hacia su desaparición si no encuentra un comprador. La compañía ha iniciado el despido de la plantilla y es incapaz de atender sus pagos con la tesorería actual.

