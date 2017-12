Empresaris de Catalunya llama a la participación "masiva" el 21-D y a apoyar a partidos no independentistas

Me parece correcto.



Los programas independentistas no tocan ni el paro, ni la economía, ni la sanidad, ni la educación. Para ellos solo hay un tema. Y no quieren ver el enorme perjuicio que están causando a sus ciudadanos, ni entienden que hay personas que no comulgan con su ideologís. Seguir con lo mismo lleva al precipicio. Yo a los partidos constitucionalistas si les oigo propuestas para el bienestar de los ciudadanos y la mejora de los servicios. Me uno a esa petición.