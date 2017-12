770 420

La creación de empresas cae seis veces más en Cataluña

En noviembre se redujo un 24,6%, frente al descenso del 3,7% de la media española

La economía catalana continúa dando síntomas de clara ralentización. De acuerdo con datos del Idescat, el INE catalán, la creación de empresas se redujo un 24,6 por ciento en la comunidad durante el mes de noviembre, en contraste con el descenso del 3,7 por ciento en el mismo periodo en el conjunto de España; por encima de las seis veces más. En total, de acuerdo con el Registro Mercantil, el mes pasado se dieron de alta 1.247 empresas en Cataluña, frente a las 1.653 del mismo mes de 2016. Este fuerte descenso es más significativo que el del mes de octubre cuando, según la misma fuente, se pusieron en marcha un 11,6 por ciento menos de nuevos negocios. Si bien el retroceso de noviembre es menor al del mes de septiembre, cuando el descenso fue de un 34,4 por ciento.

A pesar de la aplicación del artículo 155, la actividad económica en Cataluña se está viendo afectada por la falta de visibilidad sobre el contexto político que surgirá de la cita electoral del próximo 21 de diciembre. Aunque los partidos independentistas han tratado de rebajar el tono de enfrentamiento y buscan eludir el mensaje de una ruptura unilateral, Carles Puigdemont, cabeza de lista de Junts per Catalunya, no la ha descartado. Además, existen dudas sobre la gobernabilidad que surgirá de las urnas el 21-D. El martes, la patronal de grandes empresas catalanas, Foment del Treball, no se atrevió a afirmar que no hubiera que repetir las elecciones ante un panorama complejo para formar un gobierno.

Estas dudas sobre el futuro podrían estar provocando retrasos en la decisiones sobre constitución de empresas, al igual que en las inversiones. Las patronales reconocen que la situación política está dejando proyectos a la espera de la evolución del conflicto.

No obstante la caída en la creación de negocios, los que nacieron en noviembre fueron más grandes que los de 2016, ya que el capital invertido aumentó un 50 por ciento; en contraste con el 27 por ciento que se redujo en España.

En el conjunto del año, la creación de empresas en Cataluña también se contrae con más fuerza que en el conjunto de España, aunque la diferencia es menor. De acuerdo con el Idescat, entre enero y noviembre se dieron de alta un 15 por ciento menos de nuevos negocios, frente a un descenso del siete por ciento en el conjunto de España.

Desde julio, mes en el que Carles Puigdemont impulsó el referéndum y modificó su equipo de gobierno, los descensos en la creación de empresas han sido más acusados en la comunidad autónoma, que en el conjunto del estado. Madrid, según el Ecobarómetro de elEconomista e Informa, es ahora la comunidad líder en creación de empresas.

