La fuga de empresas en Cataluña se ralentiza: esta semana solo se han ido 236 compañías

Titular falso, sólo se han ido 236 hasta ayer jueves, faltan los datos de hoy viernes que no se sabrán al menos hasta el lunes al mediodía. Por otra parte son una burrada de empresas si todas las semanas se fueran 236 empesas por 52 empresas que tiene un año se irían un total de 12.272 empresas lo cuál es una cantidad no menor. Y por cada empresa que ha cambiado su sede social hay otras que en vez de poner la sede en alguna localidad catalana lo está haciendo en otro lugar de España y profesionales autónomso que se piran a otros lares. En tan corto período de tiempo no se fueron tantas sedes de empresas ni en lo más gordo de los referendums separatistas de Quebec en Canadá.