El Govern contrató multinacionales para diseñar la Hacienda de la Cataluña independiente

Puigdemont, aunque no me caes bien te voy a dar un consejo que me agradecerás toda la vida. Si en las duchas de Soto del Real ves una pastilla de jabon en el suelo no te agaches a cogerla. Insisto, NO TE AGACHES, podría tratarse de un viejo truco que usan los presos cuando tienen ganas de petar un culillo.



De nada.