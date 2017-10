Rosell (CEOE) cree que prorrogar los Presupuestos del Estado sería un fracaso

Mas que el "tiempo", lo que hace perder es la CREDIBILIDAD, y con ella, las inversiones futuras en la economía española, y aún mas en la catalana, tiempo tendrá que pasar aún, para que se vean los resultados finales en el empleo de Cataluña, y al contrario del Pre-DELINCUENTE de Junqueras, que cree que la salida va a ser "temporal", o sea de un "ratito", salen pero no mucho... solo a respirar otros aires, menos revolucionarios, que memo, que incapaz, que dañino para esos mismos que rebuznaban en las manifestaciones separatistas... al tiempo, si no van a ser esa misma juventud adoctrinada durante décadas, la que al final tendrá que buscar empleo en otra región española, pero no importará, porque el resto de los españoles somos solidarios, y no discriminamos, y acogeremos a esos que no nos quieren al igual que al resto.



Esa es la diferencia entre ellos y nosotros.



PD. Mis mas sinceras FELICITACIONES, a los que han ABUCHEADO, a Pablito Coletas, en el aeropuerto del Prat.... habéis estado fenomenales!!!!