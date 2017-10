El presidente del Círculo de Economía pide a Puigdemont que renuncie a la DUI

Estos anarco-bolcheviques aburguesados independentistas lo ùnico que vana conseguir y que yo que pasaba de polìtica me haya pasado al bando duro comtra ellos, digamos que me he radicalizado español, insisto que viendo lo que ha pasado con esos cerdos, NO queda màs remedio y como yo muchìsimos màs y cada dìa màs y màs.



Un gran saludo y mi pleno apoyo a los catalanes que quieren vivir en una Cataluña integrada en Españ, a los demàs que os follen, sinvergüenzas!