Juncker habla con Merkel sobre la situación en Cataluña

#3 Una vez proclamada la Rep Cat y después del reconocimiento por Rusia, el 155 ya no es aplicable, Cat ya no es una Autonomía, esa es la jugada. La dinámica ya es otra. Va Rajoy a declarar la guerra a Rusia ? la Nato no moverá un dedo. También reconocerán Cuba y Venezuela a la Rep Cat, para dar colorido. Tenemos problemas.