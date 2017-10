Las empresas en éxodo en Cataluña mueven más de 630.000 millones

Todo lo que he leído me parece muy bién, todos entendemos lo que pasa y por qué pasa. La gran pregunta es ¿LO ENTIENDEN LOS INVERSORES?, como sea que no, estamos apañados. El lunes a seguir palmando en el IBEX, todo ésto no es más que politica interna de España, una farsa,que revuelve el mercado en contra, una realidad.